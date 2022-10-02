Сенат США согласовал выделение $350 млрд на восстановление Украины
Представитель американской партии республиканцев от Нью-Йорка Борис Пинкус утверждает, что Сенат Соединённых Штатов утвердил план по выделению финансов на восстановление украинского государства.
3 октября лидер 45-го избирательного округа США в Нью-Йорке Борис Пинкус сообщил, что американский Сенат окончательно утвердил план по выделению 350-ти миллиардов долларов на восстановление Украины от последствий военного конфликта. По словам Пинкуса, данный прецедент является позитивным для Киева, однако практика помощи Украине в восстановлении должна расширяться.
Борис Пинкус выразил уверенность, что уже сейчас наиболее пострадавшие украинские регионы срочно нуждаются в восстановлении городской инфраструктуры, для чего необходимы внушительные денежные средства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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