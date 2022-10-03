La Repubblica: разведка НАТО боится применения ядерной торпеды РФ «Посейдон»

Издание La Repubblica утверждает, что разведчики стран НАТО беспокоятся о том, что Россия может применить свою ядерную торпеду "Посейдон", совершив пуск с подлодки "Белгород".

В понедельник итальянская газета La Repubblica сообщила, что разведка государств-членов Североатлантического альянса переживает, что Россия может произвести испытание ядерной торпеды "Посейдон", выпустив её с атомной подводной лодки "Белгород" по акватории Карского моря.

В La Repubblica уточняют, что американские спутники не смогут засечь движение "Посейдона", поскольку они работают на инфракрасном излучении, а данная торпеда практически не излучает тепло при пуске.

Примечательно, что целью создания "Посейдона" является провоцирование радиоактивного цунами, которое накроет вражескую страну при пуске подобного снаряда в её сторону.