La Repubblica: разведка НАТО боится применения ядерной торпеды РФ «Посейдон»
Издание La Repubblica утверждает, что разведчики стран НАТО беспокоятся о том, что Россия может применить свою ядерную торпеду "Посейдон", совершив пуск с подлодки "Белгород".
В понедельник итальянская газета La Repubblica сообщила, что разведка государств-членов Североатлантического альянса переживает, что Россия может произвести испытание ядерной торпеды "Посейдон", выпустив её с атомной подводной лодки "Белгород" по акватории Карского моря.
В La Repubblica уточняют, что американские спутники не смогут засечь движение "Посейдона", поскольку они работают на инфракрасном излучении, а данная торпеда практически не излучает тепло при пуске.
Примечательно, что целью создания "Посейдона" является провоцирование радиоактивного цунами, которое накроет вражескую страну при пуске подобного снаряда в её сторону.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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