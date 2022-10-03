NBC: Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО
Издание NBC утверждает, что Йенс Столтенберг не захотел отвечать на вопрос журналиста о том, примет ли НАТО Украину в свои ряды.
Репортёр телеканала NBC поинтересовался у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сможет ли Украина вступить в Североатлантический альянс. Глава организации не стал прямо отвечать на вопрос, заверив, что любая страна вправе пытаться обеспечить свою безопасность угодной ей способом.
Вместе с тем Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о возможности вступления Украины в НАТО будет принято всеми 30 странами-участницами альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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