NBC: Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО

Издание NBC утверждает, что Йенс Столтенберг не захотел отвечать на вопрос журналиста о том, примет ли НАТО Украину в свои ряды.

Репортёр телеканала NBC поинтересовался у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сможет ли Украина вступить в Североатлантический альянс. Глава организации не стал прямо отвечать на вопрос, заверив, что любая страна вправе пытаться обеспечить свою безопасность угодной ей способом.

Вместе с тем Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о возможности вступления Украины в НАТО будет принято всеми 30 странами-участницами альянса.