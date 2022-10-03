В магазинах DNS хакеры украли данные клиентов и сотрудников

Сеть магазинов бытовой техники DNS сообщает о кибератаке, в результате которой произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников. Руководство сети говорит, что атаку произвела группа хакеров.

Сообщается, что кибератака произошла с зарубежных серверов. В компании уверяют, что уже нашли пробелы в защите информационной инфраструктуры и принимают меры для усиления безопасности.


Ритейлер DNS  управляет сетью торговых объектов, которые продают электронику и бытовую технику. Магазины работают более чем в 1000 российской городов.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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