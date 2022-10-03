RNZ: премьер Новой Зеландии анонсировала дополнительные санкции против РФ
3 октября новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что правительство страны может ввести новые антироссийские санкции.
В понедельник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила в прямом эфире местной радиостанции RNZ, где сообщила, что члены правительства страны изучают перечень российских компаний и физических лиц, которые могут быть причастны к специальной военной операции на территории Украины.
По словам Ардерн, в течение двух недель новозеландские политики надеются обнаружить новых подобных представителей России, после чего Новая Зеландия займётся согласованием дополнительных антироссийских санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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