RNZ: премьер Новой Зеландии анонсировала дополнительные санкции против РФ

3 октября новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что правительство страны может ввести новые антироссийские санкции.

В понедельник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила в прямом эфире местной радиостанции RNZ, где сообщила, что члены правительства страны изучают перечень российских компаний и физических лиц, которые могут быть причастны к специальной военной операции на территории Украины.

По словам Ардерн, в течение двух недель новозеландские политики надеются обнаружить новых подобных представителей России, после чего Новая Зеландия займётся согласованием дополнительных антироссийских санкций.