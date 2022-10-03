Королева красоты Крыма объяснила исполнение запрещённой украинской песни

3 октября "Миссис королева красоты Крыма" Ольга Валеева прокомментировала видеозапись, на которой она поёт украинскую песню "Червона калина".

Экс-королева красоты Республики Крым Ольга Валеева сообщила, что она действительно снялась в видеозаписи, на которой вместе с подругой исполнила украинскую песню "Червона калина", признанную запрещённой в России. По словам Валеевой, она пела данную композицию без всякого политического контекста и не знала об её запрещённости в стране.

Также Ольга Валеева подчеркнула, что живёт в Симферополе вместе с двумя детьми, ввиду чего не стала бы петь эту песню публично, если бы знала, что её исполнение запрещено законом.