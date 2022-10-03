Зеленский заявил, что ВСУ заняли Миролюбовку и Архангельское в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.

3 октября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на официальный Telegram-канал Офиса президента Украины, сообщило о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о взятии под контроль ВСУ двух населённых пунктов в Херсонской области.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские служащие одой из бригад территориальной обороны заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области, однако официальных подтверждений данной информации Министерством обороны РФ нет.