Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии

Бразильские политики Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в стране.

В ночь на 3 октября стало известно, что по итогам обработки 96-ти процентов голосов избирателей действующий глава бразильского государства Жаир Болсонару и его основной конкурент Инасиу Лула да Силва стали единственными, кто прошёл во второй тур выборов президента в Бразилии.

Примечательно, что в ходе первого тура президентских выборов Болсонару и Лула да Силва поочерёдно обгоняли друг друга при подсчёте голосов с максимальной разницей в 600 тысяч отданных подписей, однако в итоге политики практически сравняли эти показатели.