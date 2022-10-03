Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
2022-10-03
03:33
Бразильские политики Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва прошли во второй тур президентских выборов в стране.
В ночь на 3 октября стало известно, что по итогам обработки 96-ти процентов голосов избирателей действующий глава бразильского государства Жаир Болсонару и его основной конкурент Инасиу Лула да Силва стали единственными, кто прошёл во второй тур выборов президента в Бразилии.
Примечательно, что в ходе первого тура президентских выборов Болсонару и Лула да Силва поочерёдно обгоняли друг друга при подсчёте голосов с максимальной разницей в 600 тысяч отданных подписей, однако в итоге политики практически сравняли эти показатели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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