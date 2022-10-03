ВСУ обстреляли колонну мирных граждан в Запорожье за желание поехать на референдум
2022-10-03
03:53
Издание "РИА Новости" утверждает, что украинские военные обстреляли группу мирных жителей на границе Запорожской области.
Журналисты российского информагентства "РИА Новости" пообщались с жителем Запорожской области, который утверждает, что в ходе референдума в Запорожье украинские войска не пускали жителей подконтрольных Киеву территорий в регион, поскольку те хотели поучаствовать в референдуме о присоединении новых территорий к России.
Очевидец событий утверждает, что ВСУ не пустили в Запорожскую область желавших проголосовать, однако даже после окончания референдума колонна мирных жителей осталась на въезде в регион. Тогда украинские войска произвели артиллерийский обстрел колонны беженцев, убив женщину с годовалым ребёнком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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