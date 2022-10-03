Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
2022-10-03
07:42
Участник "Фабрики звезд 5" Константин Легостаев пропал без вести в Сочи, прибыв туда снимать клип на композицию "Русалка".
Участник вокального проекта "Фабрики звезд 5" Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Знакомая артиста поведала, что тот отправился купаться, а на берег так и не вернулся.
Она записала видео, где видно, как артист заходит в море, показывая, в какую сторону собирается плыть. Подруга артиста просит того не задерживаться: "Только недолго".
Женщина написала заявление в полицию через 7 часов как звезда сцены и экрана пропал. Официального подтверждения об исчезновении исполнителя пока не было.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
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