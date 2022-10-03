В Женеве прошла встреча глав дипломатии Армении и Азербайджана

Главы дипломатических представительств Армении и Азербайджана встретились в воскресенье, 2 октября, в Женеве, чтобы начать мирные переговоры для решения приграничного конфликта между двумя странами.

Встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна началась вскоре после 19:00 в большом отеле в Женеве, недалеко от штаб-квартиры ООН, Дворца Наций.

В прошлом месяце по меньшей мере 286 человек были убиты с обеих сторон, прежде чем международное вмешательство положило конец ожесточенным столкновениям. Баку и Ереван дважды конфликтовали, в 2020 и в 1990-х годах, из-за суверенитета Нагорного Карабаха, населенного армянами анклава в Азербайджане.

Во время переговоров под руководством ЕС в Брюсселе в апреле и мае президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились «продвинуть переговоры» по будущему мирному договору. В последний раз они встретились в Брюсселе 31 августа в ходе дискуссий при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.