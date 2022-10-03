В Ватикане на Соборе Святого Петра состоялась премьера светового шоу, посвященного жизни апостола Петра

Звуковое и световое шоу на фасаде самой большой церкви в мире Соборе Святого Петра в Риме состоялось вечером в воскресенье, 2 октября.

Это восьмиминутное шоу под названием «Следуй за мной» будет начинаться каждый вечер до 16 октября. Его увидят тысячи посетителей и паломников, чтобы проследить основные этапы жизни основателя Церкви.

Проекту требовались технологические инструменты, способные улучшать и гармонизировать изображения, звуки и слова», подчеркивая иконографию, вдохновленную базиликой и музеями Ватикана, говорится в пресс-релизе организаторов.

«Во всем мире, когда мы думаем о святом Петре, мы склонны думать о церкви, а не о жизни апостола Петра. Мы привлекаем примерно 50 000 человек, которые ежедневно входят в базилику, чтобы рассказать им об истории этого места», — рассказал AFP отец Франческо Оккетта из фонда Fratelli Tutti. Святой Петр был распят вниз головой в 64-70 годах, в цирке Калигулы, где сегодня сады Ватикана, недалеко от базилики.

Фасаду базилики длиной 115 м и высотой 47 м, спроектированному Карло Мадерно, предшествует лестница, спроектированная Бернини и украшенная восемью коринфскими колоннами.

В декабре 2015 года в аналогичном звуковом и световом шоу были представлены изображения природы за несколько дней до окончания COP21 в Париже.