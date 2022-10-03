Киркоров попросил прощения у покойного Моисеева прямо перед гробом за то, что за годы болезни ни разу не навестил его

Певец Филипп Киркоров извинился перед своим покойным коллегой по сцене Борисом Моисеевым на церемониии прощания.

Коллеги и фанаты Бориса Моисеева простились со звездой сцены и экрана на Троекуровском кладбище 2 октября. Пришёл попрощаться с артистом и певец Филипп Киркоров.

Прощание со знаменитостью прошло в тихой обстановке. Проводить звезду в последний путь пришли также Николай Басков, Игорь Крутой, Лолита Милявская, Сергей Пенкин и другие знаменитости

Киркоров прямо у гроба Моисеева признался: "Я дружил с Борей 40 лет. Многому у него научился. Он был примером для всех нас. Борис, прости меня, за неучастие. Я не могу себя простить, что за годы твоей болезни ни разу тебя не навестил".