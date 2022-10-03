Киркоров попросил прощения у покойного Моисеева прямо перед гробом за то, что за годы болезни ни разу не навестил его

2022-10-03

07:59

Певец Филипп Киркоров извинился перед своим покойным коллегой по сцене Борисом Моисеевым на церемониии прощания.

Коллеги и фанаты Бориса Моисеева простились со звездой сцены и экрана на Троекуровском кладбище 2 октября. Пришёл попрощаться с артистом и певец Филипп Киркоров.

Прощание со знаменитостью прошло в тихой обстановке. Проводить звезду в последний путь пришли также Николай Басков, Игорь Крутой, Лолита Милявская, Сергей Пенкин и другие знаменитости

Киркоров прямо у гроба Моисеева признался: "Я дружил с Борей 40 лет. Многому у него научился. Он был примером для всех нас. Борис, прости меня, за неучастие. Я не могу себя простить, что за годы твоей болезни ни разу тебя не навестил".

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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