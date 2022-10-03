Вашингтон отрицает какую-либо связь между освобождением американцев и замороженными за границей активами Ирана

Соединенные Штаты в воскресенье отвергли иранские сообщения о том, что освобождение Тегераном двух задержанных американцев приведет к разморозке иранских активов за границей.

85-летнему Бакеру Намази было разрешено покинуть Иран для лечения за границей, а его 50-летний сын Сиамак был освобожден в Тегеране, сообщила в субботу Организация Объединенных Наций.

В настоящее время Иран ожидает размораживания около 7 миллиардов долларов средств, замороженных за границей, сообщили в воскресенье иранские государственные СМИ.

«С завершением переговоров между Ираном и США об освобождении заключенных из обеих стран будут освобождены семь миллиардов долларов заблокированных иранских ресурсов», — сообщило информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA).

Но Государственный департамент США отклонил любую такую ссылку как «категорически ложную».

«Бакер Намази был незаконно задержан в Иране, а затем ему не разрешили покинуть страну после отбытия наказания, несмотря на его неоднократные просьбы о срочной медицинской помощи», — сказал представитель ведомства. «Мы знаем, что отмена запрета на въезд и освобождение его сына были связаны с его медицинскими показаниями», — добавил он.

Миллиарды долларов иранских средств были заморожены в ряде стран, включая Китай, Южную Корею и Японию, с тех пор, как США вновь ввели жесткие санкции против Исламской Республики в 2018 году после одностороннего выхода Тегерана из ядерной сделки с мировыми державами.