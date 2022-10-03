Болсонару и Лула вышли на второй в президентской гонке в Бразилии

Болсонару и Лула вышли на второй в президентской гонке в БразилииВ первом туре президентских выборов в Бразилии Лула набрала 48,2% голосов против 43,30% за Болсонару, сообщают бразильские СМИ в понедельник, 3 октября.

Два кандидата встретятся друг с другом во втором туре, который обещает быть трудным уже 30 октября.

Уходящий в отставку президент Бразилии Жаир Болсонару преподнес в воскресенье сюрприз, преследуя левого лидера Луиса Инасиу Лула да Сива в первом туре президентских выборов.

Согласно официальным данным Высшего избирательного суда (TSE), 76-летний Лула набрал 48,2% голосов против 43,3% за своего 67-летнего ультраправого соперника, опередив всего на пять процентов.

«Я всегда думал, что мы выиграем эти выборы (...) Для нас это просто продление», — заверил Лула, который затем отправился на встречу с тысячами сторонников на Авенида Паулиста, главном проспекте Сан-Паулу.

Позиция Болсонару оказалась намного лучше, чем ожидалось по опросам, даже если Лула останется фаворитом второго тура.

«Сюрприз не в том, что есть второй тур, а в том, что он будет очень жесткий», — рассказал Карлос Фицо, глава ресурса Congresso em foco, который специализируется на освещении бразильской политики. «Второй тур не будет легким для Лулы», прогнозирует аналитик.