Посла России вызвали в МИД Германии, чтобы спросить о присоединении новых регионов

2022-10-03

09:26

Глава российского дипломатического представительства в ФРГ Сергей Нечаев получил вызов в МИД ФРГ, сообщает в понедельник, 3 октября Немецкое агентство печати.

Предлогом для вызова, по информации агентства, стали прошедшие в подконтрольных России регионах Украины референдумы о присоединении к РФ.

По информации агентства, посла ожидают в МИД ФРГ «в самое ближайшее время».

Напомним, что Германия одной из первых в ЕС не признала результаты референдумов и назвала присоедините четырех регионов к Российской Федерации – аннексией.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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