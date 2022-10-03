Посла России вызвали в МИД Германии, чтобы спросить о присоединении новых регионов

Глава российского дипломатического представительства в ФРГ Сергей Нечаев получил вызов в МИД ФРГ, сообщает в понедельник, 3 октября Немецкое агентство печати.

Предлогом для вызова, по информации агентства, стали прошедшие в подконтрольных России регионах Украины референдумы о присоединении к РФ.

По информации агентства, посла ожидают в МИД ФРГ «в самое ближайшее время».

Напомним, что Германия одной из первых в ЕС не признала результаты референдумов и назвала присоедините четырех регионов к Российской Федерации – аннексией.