Консерватор Такер Карлсон предъявил обвинения американской администрации в саботаже на газопроводах «Северный поток» в конце сентября, сообщает «Фокус».

Издание отмечает, что не только американский политик уверен в причастности спецслужб США к диверсиям на газопроводах, но и другие публичные деятели в Германии и Польше.

Расследователи с портала akshin.de пришли к выводу, что на острове Борнхольм, где находились американские и польские военные проводилось обучение украинских боевых пловцов. В том числе речь идет и об обучении их использовать подводные дроны, которые Киеву поставляет Великобритания.

По словам эксперта Джона Хелмера, диверсия проведена польским спецназом при содействии датских и шведских военных, спланирована и скоординирована с разведкой США при ее технической поддержке.