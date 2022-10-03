Такер Карлсон обвиняет в подрыве трубопроводов «Северный поток» Белый Дом
2022-10-03
09:54
Консерватор Такер Карлсон предъявил обвинения американской администрации в саботаже на газопроводах «Северный поток» в конце сентября, сообщает «Фокус».
Издание отмечает, что не только американский политик уверен в причастности спецслужб США к диверсиям на газопроводах, но и другие публичные деятели в Германии и Польше.
Расследователи с портала akshin.de пришли к выводу, что на острове Борнхольм, где находились американские и польские военные проводилось обучение украинских боевых пловцов. В том числе речь идет и об обучении их использовать подводные дроны, которые Киеву поставляет Великобритания.
По словам эксперта Джона Хелмера, диверсия проведена польским спецназом при содействии датских и шведских военных, спланирована и скоординирована с разведкой США при ее технической поддержке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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