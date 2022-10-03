Силовики жестко подавили протесты в кампусе университета Шарифа в Тегеране

Силы безопасности в столице Ирана Тегеране применили насилие в отношении студентов в университетском кампусе, сообщают СМИ в понедельник, 3 октября.

Полицейские и ополченцы оцепили кампус известного университета Шарифа после протестов в понедельник вечером, где для подавления протестов применили спецсредства.

По сообщению иранского информационного портала «Эмтедад», избиты также несколько профессоров элитного вуза.

С началом общенациональных протестов в Иране студенты многих университетов выступили против руководства Исламской Республики и ее репрессивного курса.

Тогда власти отменили лекции во многих городах. В Университете Шарифа все лекции были приостановлены с понедельника до дальнейшего уведомления.

Демонстрации были вызваны смертью 22-летнего Махсы Амини две недели назад. Полиция нравов арестовала ее из-за ее якобы «неисламской одежды». Что случилось с Амини после этого, неясно. Женщина впала в кому и скончалась в больнице 16 сентября. Критики обвиняют полицию нравов в применении насилия. Полиция это отрицает.