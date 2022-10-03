Силовики жестко подавили протесты в кампусе университета Шарифа в Тегеране
2022-10-03
10:05
Силы безопасности в столице Ирана Тегеране применили насилие в отношении студентов в университетском кампусе, сообщают СМИ в понедельник, 3 октября.
Полицейские и ополченцы оцепили кампус известного университета Шарифа после протестов в понедельник вечером, где для подавления протестов применили спецсредства.
По сообщению иранского информационного портала «Эмтедад», избиты также несколько профессоров элитного вуза.
С началом общенациональных протестов в Иране студенты многих университетов выступили против руководства Исламской Республики и ее репрессивного курса.
Тогда власти отменили лекции во многих городах. В Университете Шарифа все лекции были приостановлены с понедельника до дальнейшего уведомления.
Демонстрации были вызваны смертью 22-летнего Махсы Амини две недели назад. Полиция нравов арестовала ее из-за ее якобы «неисламской одежды». Что случилось с Амини после этого, неясно. Женщина впала в кому и скончалась в больнице 16 сентября. Критики обвиняют полицию нравов в применении насилия. Полиция это отрицает.
Опубликовано: Тарас Медведев
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