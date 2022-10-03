Поклонники помогают Лазареву разгадывать участников шоу Аватар

Певец Сергей Лазарев поделился информацией о своём участии в шоу "Аватар". Звезда сцены не стал скрывать, что прибегает к помощи зрителей, чтобы разгадать участников телепроекта.

Известный исполнитель Сергей Лазарев рассказал о своём участии в шоу "Аватар". Знаменитость поведал, что разгадывать участников передачи ему помогают зрители.

Певец сообщил о помощи поклонников в соцсетях: "Зрители уже прислали свои версии и это помогает, безусловно. Мы еще не знаем, насколько эти версии правильные, но мы их будем пробовать в процессе".

На прошлой передаче Лазарев раскрыл личность Доминика Джокера, представшего в образе Кощея. Лазарев оказался прав.

Джокер признался, что дружит с певцом много лет, по этой причине не удивился, когда его рассекретил именно Лазарев.