Поклонники помогают Лазареву разгадывать участников шоу Аватар
2022-10-03
10:30
Певец Сергей Лазарев поделился информацией о своём участии в шоу "Аватар". Звезда сцены не стал скрывать, что прибегает к помощи зрителей, чтобы разгадать участников телепроекта.
Известный исполнитель Сергей Лазарев рассказал о своём участии в шоу "Аватар". Знаменитость поведал, что разгадывать участников передачи ему помогают зрители.
Певец сообщил о помощи поклонников в соцсетях: "Зрители уже прислали свои версии и это помогает, безусловно. Мы еще не знаем, насколько эти версии правильные, но мы их будем пробовать в процессе".
На прошлой передаче Лазарев раскрыл личность Доминика Джокера, представшего в образе Кощея. Лазарев оказался прав.
Джокер признался, что дружит с певцом много лет, по этой причине не удивился, когда его рассекретил именно Лазарев.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон» напугали НАТО
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Поклонники помогают Лазареву разгадывать участников шоу Аватар
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели