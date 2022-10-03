На старшеклассника из Германии, забредшего в вольер с гепардами в Нидерландах, напал один из хищников
2022-10-03
11:02
Сотрудники сафари-парка «Beekse Bergen» уверены и утверждают, что сделали всё для обеспечения безопасности посетителей.
17-летний житель Германии, который приехал в парк на школьную экскурсию, всё-таки подвергся угрозе.
Старшеклассник и двое его приятелей были на пешей экскурсии и по невнимательности отбились от группы.
Дальше всё стало ещё более драматичным, ведь юноши, минуя все предупреждающие знаки (в том числе и на немецком языке), прошли по дорожке, предназначенной только для сотрудников, и очутились в вольере с гепардами.
Увидев хищников, школьники в страхе бросились бежать, и одно из животных отреагировало на это, бросившись на людей.
Самый невезучий юноша был не только атакован, но и схвачен гепардом. Хорошо ещё, что в ситуацию вмешались смотрители, которые спасли юного посетителя.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу, но уже на следующий день выписали. Больше никто не пострадал, включая гепарда. В данный момент в парке решают, стоит ли принимать дополнительные меры безопасности.
Опубликовано: Антон Райт
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