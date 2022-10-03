На старшеклассника из Германии, забредшего в вольер с гепардами в Нидерландах, напал один из хищников

Сотрудники сафари-парка «Beekse Bergen» уверены и утверждают, что сделали всё для обеспечения безопасности посетителей.

17-летний житель Германии, который приехал в парк на школьную экскурсию, всё-таки подвергся угрозе.

Старшеклассник и двое его приятелей были на пешей экскурсии и по невнимательности отбились от группы.

Дальше всё стало ещё более драматичным, ведь юноши, минуя все предупреждающие знаки (в том числе и на немецком языке), прошли по дорожке, предназначенной только для сотрудников, и очутились в вольере с гепардами.

Увидев хищников, школьники в страхе бросились бежать, и одно из животных отреагировало на это, бросившись на людей.

Самый невезучий юноша был не только атакован, но и схвачен гепардом. Хорошо ещё, что в ситуацию вмешались смотрители, которые спасли юного посетителя.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, но уже на следующий день выписали. Больше никто не пострадал, включая гепарда. В данный момент в парке решают, стоит ли принимать дополнительные меры безопасности.