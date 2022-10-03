Правительство Австралии подтвердило намерение о репатриации своих граждан из лагерей в Сирии
2022-10-03
11:40
Правительство Австралии заявило в понедельник (3 октября), что готовится репатриировать десятки женщин и детей из лагерей для задержанных в Сирии.
«Главным приоритетом правительства Австралии является защита австралийцев и национальных интересов Австралии, основанная на рекомендациях по национальной безопасности», — заявила официальный представитель министра внутренних дел Клэр О’Нил.
Ранее The Guardian заявило, что правительство приняло решение о репатриации около 20 австралийских женщин и 40 детей из лагерей в Сирии.
Эти женщины и дети жили в лагерях для задержанных Рож и Аль-Хол в контролируемом курдами регионе на северо-востоке Сирии после падения «халифата» группировки «Исламское государство» в 2019 году.
Курдские власти неоднократно обращались к властям разных стран с просьбой репатриировать своих граждан из переполненных лагерей, в том числе из крупнейшего Аль-Хол, но решенния до сих пор принимались лишь спорадически из-за угроз безопасности и политических последствий.
Исполнительный директор Save the Children Australia Мэт Тинклер выразил надежду на то, что будет принято решение о репатриации женщин и детей.
«Не заблуждайтесь, для этих детей очень рискованно оставаться в такой среде», — сказал он в интервью общественному телеканалу ABC.
Опубликовано: Тарас Медведев
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