Правительство Австралии подтвердило намерение о репатриации своих граждан из лагерей в Сирии

Правительство Австралии заявило в понедельник (3 октября), что готовится репатриировать десятки женщин и детей из лагерей для задержанных в Сирии.

«Главным приоритетом правительства Австралии является защита австралийцев и национальных интересов Австралии, основанная на рекомендациях по национальной безопасности», — заявила официальный представитель министра внутренних дел Клэр О’Нил.

Ранее The Guardian заявило, что правительство приняло решение о репатриации около 20 австралийских женщин и 40 детей из лагерей в Сирии.

Эти женщины и дети жили в лагерях для задержанных Рож и Аль-Хол в контролируемом курдами регионе на северо-востоке Сирии после падения «халифата» группировки «Исламское государство» в 2019 году.

Курдские власти неоднократно обращались к властям разных стран с просьбой репатриировать своих граждан из переполненных лагерей, в том числе из крупнейшего Аль-Хол, но решенния до сих пор принимались лишь спорадически из-за угроз безопасности и политических последствий.

Исполнительный директор Save the Children Australia Мэт Тинклер выразил надежду на то, что будет принято решение о репатриации женщин и детей.

«Не заблуждайтесь, для этих детей очень рискованно оставаться в такой среде», — сказал он в интервью общественному телеканалу ABC.