Во Франции четыре тюрьмы переполнены в два раза, всего же в стране более 70 тыс. заключенных

Число заключенных во Франции на 1 сентября составило 71 669 человек, оно увеличилось на 4,7% за год, информирует Министерство юстиции республики.

При наличии 60 715 оперативных мест коэффициент заполнения 188 французских тюремных учреждений в настоящее время составляет 118% против 113,4% год назад.

Однако плотность заключенных в следственных изоляторах составляет 139,7%.

Сорок восемь тюрем имеют плотность выше 150%. Этот уровень заполняемости даже превышает 200% в четырех заведениях (215,6% в Каркассоне, 205,5% в Ниме, 201,5% в Фуа и 200,3% в Бордо-Градиньян).