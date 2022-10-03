Во Франции четыре тюрьмы переполнены в два раза, всего же в стране более 70 тыс. заключенных
2022-10-03
11:47
Число заключенных во Франции на 1 сентября составило 71 669 человек, оно увеличилось на 4,7% за год, информирует Министерство юстиции республики.
При наличии 60 715 оперативных мест коэффициент заполнения 188 французских тюремных учреждений в настоящее время составляет 118% против 113,4% год назад.
Однако плотность заключенных в следственных изоляторах составляет 139,7%.
Сорок восемь тюрем имеют плотность выше 150%. Этот уровень заполняемости даже превышает 200% в четырех заведениях (215,6% в Каркассоне, 205,5% в Ниме, 201,5% в Фуа и 200,3% в Бордо-Градиньян).
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Легостаев получал угрозы в свой адрес незадолго до исчезновения
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Мэр Бучи сообщил о находке тела командира «Призраков Киева» Матющенко
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье