Американский сенатор-республиканец считает возможным нападение России на Польшу

Сенатор-республиканец от американского штата Флорида и член сенатского комитета по внешней политике Марко Рубио обеспокоен тем, что Россия может атаковать и цели на территории НАТО, сообщает CNN в понедельник, 3 октября.

По словам Рубио у президента России Путина на данный момент есть только два варианта: либо он где-то подведет черту, чтобы продолжить удерживать эти районы и выиграть время для наращивания своих сил. Или он продолжит терять территорию.

«Если он думает, что вооружение Украины является причиной того, что он проигрывает эту войну и, возможно, теряет свое положение во власти, возможно, он собирается атаковать одну из этих логистических точек, и эта логистическая точка может находиться не в Украине», — сказал Рубио, предположив, что таким центром может быть, например, аэропорт в Польше.

Возможно, Путин недооценил, насколько он будет обострять ситуацию - и как на это отреагирует НАТО, отмечает сенатор.