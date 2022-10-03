Киркоров шокирован новостью об исчезновении Легостаева, с которым общался накануне

2022-10-03

12:15

Филипп Киркоров ужаснулся, узнав в СМИ о том, что лидер группы "Delta" Константин Легостаев пропал без вести. Певец утверждает, что общался с коллегой за день до его исчезновения.

Филипп Киркоров  сообщил, что в общался с Константином Легостаевым буквально накануне исчезновения артиста, когда тот попросил именитого коллегу репостнуть его новый клип в сторис.

Киркоров был не в курсе, что Легостаев находится в Сочи, по той причине, что  "особо никогда не поддерживал отношения" с ним.

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    Лидер группы "Dельта" и экс-участник вокального телепроекта "Фабрика звезд 5"  пропал в в Сочи. 46-летний артист прибыл сюда, чтобы снять клип на свою композицию "Русалка".

    В Сети распространилось видео, где видно, как Легостаев заходит в море купаться, а после этого его никто не видел.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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