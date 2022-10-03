Киркоров шокирован новостью об исчезновении Легостаева, с которым общался накануне
2022-10-03
12:15
Филипп Киркоров ужаснулся, узнав в СМИ о том, что лидер группы "Delta" Константин Легостаев пропал без вести. Певец утверждает, что общался с коллегой за день до его исчезновения.
Филипп Киркоров сообщил, что в общался с Константином Легостаевым буквально накануне исчезновения артиста, когда тот попросил именитого коллегу репостнуть его новый клип в сторис.
Киркоров был не в курсе, что Легостаев находится в Сочи, по той причине, что "особо никогда не поддерживал отношения" с ним.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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