Китайская ваза, купленная за 2000 евро продана с аукциона за $9 млн
2022-10-03
12:18
Этот предмет был частью имущества, которое осталось продавцу в наследство от матери в ее квартире в Сен-Бриак-сюр-Мер на побережье Бретани, рассказали на аукционе Osenat.
Владелец китайской вазы, первоначально купленной за 2000 евро, увидел, как ее цена взлетела на аукционе до более чем 9 миллионов долларов с вычетом вознаграждений аукционного дома Osenat.
Как рассказал директор Osenat artObjects Седрик Лаборд, ваза была частью коллекции бабушки продавца, которая в свое время купила ее в Париже.
Эта ваза Tianqiuping, сине-белая, из фарфора покрыта полихромной эмалью, с рисунками драконов и облаков, имеет высоту 54 см и диаметр 40 см.
«С того момента, как мы обнародовали каталог, мы увидели, что было много движения: китайцы приходили посмотреть на вазу, их становилось все больше и больше. Эксперт заявил, что сомневается в ее древности», — сказал Седрик Лаборд. В итоговой битве столкнулись 30 участниками торгов, большинство из которых участвовали в аукционе удаленно по телефону.
Если эта ваза 18-го века, это делает его чрезвычайно редким произведением, оправдывающим цену покупки. Покупателем, к слову, стал китаец.
«Китайцы увлечены своей историей и гордятся тем, что восстанавливают свое наследие. Я думаю, что эта ваза предназначена не для того, чтобы быть скрытой от глаз, а для пополнения экспозиции в музее», — заявил директор отдела произведений искусства аукционного дома.
Опубликовано: Тарас Медведев
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