Правительство Сомали сообщает о гибели лидера движения «Шебаб» Абдуллахи Яре в результате авиаудара
2022-10-03
12:41
О гибели одного из самых высокопоставленных лидеров джихадистского движения «Шебаб», во время авиаудара на юге Сомали, сообщило 3 октября правительство государства.
Известно, что за выдачу этого лидера боевиков, Вашингтоном была назначена цена в три миллиона долларов.
В результате удара беспилотника, нанесенного 1 октября сомалийской армией и партнерами по международной безопасности, был убит Абдуллахи Яре недалеко от прибрежного города Харамка, говорится в заявлении министерства информации Сомали в понедельник.
«Этот лидер (…) был главным проповедником и одним из самых известных членов группы «Шебаб»», — уточняется в пресс-релизе. «Он был бывшим главой Совета шуры и финансовым директором группировки», — добавили в министерстве, имея в виду орган высшего совета «Аш-Шабааб».
По данным министерства, соучредитель группы, связанной с «Аль-Каидой», Яре рассматривался как преемник нынешнего лидера Ахмеда Дирие, который тяжело болен.
«Он был одним из семи лидеров, включенных Соединенными Штатами в список самых разыскиваемых в 2012 году, а Вашингтон предложил награду в размере 3 миллионов долларов за его поимку», - сообщил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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