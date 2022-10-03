Песков: российская сторона внимательно следит за речением Киева вступить в НАТО
2022-10-03
12:44
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва внимательно «наблюдает за решением Киева вступить в Североатлантический альянс».
По словам Песков, Россия продолжит следить за украинским решением подать заявку на вступление в НАТО. При этом он считает, что Украина имеет маленькие шансы даже на рассмотрение заявки на ускоренное вступление, не говоря уже о фактическом принятии страны в альянс.
Песков напомнил, что «курс Киева на вступление в НАТО» стал одной из причин начала специальной военной операции в Украине. Тем не менее, он не прокомментировал заявление представителей НАТО о том, что вступление Украины в альянс не рассматривалось.
30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявление на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил получение документы.
Столтенберг также отметил, что НАТО сосредоточится на «оказании помощи Киеву в самозащите», однако решение членства какого-либо государства в составе Североатлантического альянса, принимается всеми 30 союзниками единогласно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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