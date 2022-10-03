Крашенинников: Херсон войдёт в состав РФ с двумя районами Николаевской области
2022-10-03
12:49
Российский политик Павел Крашенинников утверждает, что Херсонщина присоединится к России с двумя районами, ранее находившимися под юрисдикцией Николаева.
Днём 3 октября российский политический деятель Павел Крашенинников прокомментировал проект договора Владимира Путина о присоединении чётырёх новых регионов к составу России по итогам недавних референдумов. По словам Крашенинникова, Запорожье присоединится к РФ в рамках области, а вместе с Херсонщиной российскими также станут два района Николаевщины.
Также Павел Крашенинников утверждает, что российское правительство будет консультироваться с жителями Херсонской и Запорожской областей по вопросу территорий, которые должны стать частью России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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