Российский политик Павел Крашенинников утверждает, что Херсонщина присоединится к России с двумя районами, ранее находившимися под юрисдикцией Николаева.

Днём 3 октября российский политический деятель Павел Крашенинников прокомментировал проект договора Владимира Путина о присоединении чётырёх новых регионов к составу России по итогам недавних референдумов. По словам Крашенинникова, Запорожье присоединится к РФ в рамках области, а вместе с Херсонщиной российскими также станут два района Николаевщины.

Также Павел Крашенинников утверждает, что российское правительство будет консультироваться с жителями Херсонской и Запорожской областей по вопросу территорий, которые должны стать частью России.