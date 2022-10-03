Повстанцы в Йемене угрожают странам Персидского залива взорвать нефтехранилища

ООН заявляет, что ведет переговоры о новом перемирии в Йемене, где повстанцы угрожают странам Персидского залива взорвать нефтехранилища, сообщает AFP.

Перемирие, действовавшее со 2 апреля, истекло в воскресенье, но правительство Йемена и повстанцы-хуситы не достигли соглашения о его продлении.

«Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы попытаться найти решения», — заверил шведский дипломат посланник ООН по Йемену Ганс Грундберг в пресс-релизе.

Он поблагодарил правительство Йемена за позитивную реакцию на его предложения. С другой стороны, повстанцы-хуситы сочли, что они не отвечают чаяниям йеменского народа, пригрозив возобновить нападения на основные страны-участницы коалиции.

Правительство Йемена через твит своего посольства в Соединенных Штатах призвало Совет Безопасности ООН в воскресенье проявить «твердость по отношению к хуситам из-за их отказа продлить перемирие и их последних угроз».

В заявлении, переданном информационным агентством хуситов Saba, представитель их вооруженных сил Яхья Сари прямо пригрозил атаковать «нефтяные компании в Эмиратах и Саудовской Аравии», двух самых важных экспортеров сырья в мире.