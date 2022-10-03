МИД Казахстана: участие ОДКБ в зоне спецоперации РФ на Украине не обсуждается
2022-10-03
12:52
3 октября в МИД Казахстана исключили участие стран ОДКБ в российско-украинском конфликте.
В понедельник днём Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что отправка сил стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зону специальной военной операции армии России на Донбассе и в Украине не предусмотрена.
Примечательно, что ранее в МВД Казахстана также заявили о нежелании выдавать российских граждан мужского пола, которые въезжают в казахстанское государство для уклонения от воинского призыва в рамках частичной мобилизации в РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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