МИД Казахстана: участие ОДКБ в зоне спецоперации РФ на Украине не обсуждается

3 октября в МИД Казахстана исключили участие стран ОДКБ в российско-украинском конфликте.

В понедельник днём Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что отправка сил стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зону специальной военной операции армии России на Донбассе и в Украине не предусмотрена.

Примечательно, что ранее в МВД Казахстана также заявили о нежелании выдавать российских граждан мужского пола, которые въезжают в казахстанское государство для уклонения от воинского призыва в рамках частичной мобилизации в РФ.