Кадыров отправил своих несовершеннолетних детей воевать в Украину

Кадыров рассказал, что отправил своих несовершеннолетних детей воевать в Украину.

Трое несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова отправятся воевать в зону специальной военной операции на территории Украины.

По словам Кадырова, его дети практически с рождения начали проходить военную подготовку.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал он.

Отметим, что 16, 15 и 14 лет соответственно. Кадыров заверяет, что его дети будут сражаться на самых тяжелых участках фронта.