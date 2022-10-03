Кадыров отправил своих несовершеннолетних детей воевать в Украину
2022-10-03
12:54
Кадыров рассказал, что отправил своих несовершеннолетних детей воевать в Украину.
Трое несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова отправятся воевать в зону специальной военной операции на территории Украины.
По словам Кадырова, его дети практически с рождения начали проходить военную подготовку.
"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал он.
Отметим, что 16, 15 и 14 лет соответственно. Кадыров заверяет, что его дети будут сражаться на самых тяжелых участках фронта.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Минобороны ЛНР: Украинские войска попали в окружение в Луганской области
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса