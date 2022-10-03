Среди погибших на стадионе в Индонезии было 32 ребенка

Трагедия, которая развернулась после футбольного матча на стадионе Канджурухан в Маланге унесла жизнь 125 человек, среди которых было 32 ребенка, сообщает в понедельник, 3 октября, AFP.

По меньшей мере 32 ребенка погибли в результате смертельной давки на футбольном стадионе в Маланге, Индонезия, в минувшие выходные, сообщил AFP представитель Министерства по делам женщин и детей.

Причиной давки, возникшей на стадионе, где после матча фанаты массово выбежали на футбольное поле и устроили погром, стало чрезмерное применение спецсредств полицией.

К такому выводу первоначально пришли в МВД Индонезии, где проводится проверка инцидента.

Тренеры футбольных команд говорят также, что стадион был не готов к матчу.