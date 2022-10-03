Среди погибших на стадионе в Индонезии было 32 ребенка
2022-10-03
12:57
Трагедия, которая развернулась после футбольного матча на стадионе Канджурухан в Маланге унесла жизнь 125 человек, среди которых было 32 ребенка, сообщает в понедельник, 3 октября, AFP.
По меньшей мере 32 ребенка погибли в результате смертельной давки на футбольном стадионе в Маланге, Индонезия, в минувшие выходные, сообщил AFP представитель Министерства по делам женщин и детей.
Причиной давки, возникшей на стадионе, где после матча фанаты массово выбежали на футбольное поле и устроили погром, стало чрезмерное применение спецсредств полицией.
К такому выводу первоначально пришли в МВД Индонезии, где проводится проверка инцидента.
Тренеры футбольных команд говорят также, что стадион был не готов к матчу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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