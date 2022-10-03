Директор Собчак Суханов прокомментировал информацию о заведении уголовного дела на его подопечную

Официальный представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов прокомментировал информацию о заведении уголовного дела на журналистку.

Официальный представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что не слышал о том, что полиция потребовала завести уголовное дело против ведущей. Такой информацией делится РЕН ТВ.

На вопрос представителей СМИ Суханов" ответил: "Честно говоря, нет".

Сведения о том, что правоохранительные органы усмотрели в контенте блогера Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти появились недавно.

Материалы же по делу с доказательной базой якобы уже направлены в СК.