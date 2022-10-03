Собчак высказалась в Телеграм-канале по поводу заведённого на неё уголовного дела о распространении фейков
2022-10-03
14:18
Ведущая, журналистка Ксения Собчак сообщила в своём Телеграм-канале, что была вызвана на допрос по делу о распространении фейков о государственной власти.
Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о распространении фейков о государственной власти, о чём она сообщила в своем Телеграм-канале.
Журналистка высказала своё мнение по поводу: "Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране".
Собчак рассказала, что у неё интересовались о возможности специально задать вопрос режиссеру Виталию Манскому, на который тот "даст заранее известный ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих".
Журналистка заверила стражей порядка, что вопросы на интервью не обсуждаются заранее, а ответы приглашённых известных личностей публикуются без цензуры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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