В Госдуме назначили кураторов присоединенных территорий
2022-10-03
14:22
В Госдуме назначали кураторов областей. которые присокднины к Российской Федерации.
В Государственной думе Российской Федерации назначили депутатов, которые будут курировать присоединенные территории.
Луганскую народную республику будет курировать Виктор Водолацкий, а Донецкую народную республику - Дмитрий Саблин.
Куратором Запорожской области назначили Андрей Красова, Херсонскую - Глеб Хор.
"От ЛНР — Виктор Водолацкий; От ДНР — Дмитрий Саблин; От Запорожской области — Андрей Красов; От Херсонской области — Глеб Хор", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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