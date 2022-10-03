В Госдуме назначили кураторов присоединенных территорий

В Госдуме назначали кураторов областей. которые присокднины к Российской Федерации.

В Государственной думе Российской Федерации назначили депутатов, которые будут курировать присоединенные территории.

Луганскую народную республику будет курировать Виктор Водолацкий, а Донецкую народную республику - Дмитрий Саблин.

Куратором Запорожской области назначили Андрей Красова, Херсонскую - Глеб Хор.

"От ЛНР — Виктор Водолацкий; От ДНР — Дмитрий Саблин; От Запорожской области — Андрей Красов; От Херсонской области — Глеб Хор", - пишут "Известия".