7 дней: Фигуристы Синицина и Кацалапов связали себя узами брака

Известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов теперь не только партнёры, но и супруги. Спортсмены не скрывают эмоций, признаваясь, что счастливы.

Известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются теперь не только партнерами по танцам на льду.

Спортсмены выступают в компании друг друга с 2014 года. В этом дуэте они одержали победу в множестве крупных турниров, включая Олимпийские Игры.

С течением времени Синицина и Кацалапов осознали, что нуждаются друг в друге не только в спорте.

В интервью изданию "7 дней" молодожёны сообщили: "Мы просто счастливы! Мы 18 лет знакомы, восемь лет катаемся в паре, семь лет вместе и полчаса уже муж и жена".