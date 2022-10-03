7 дней: Фигуристы Синицина и Кацалапов связали себя узами брака
2022-10-03
14:29
Известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов теперь не только партнёры, но и супруги. Спортсмены не скрывают эмоций, признаваясь, что счастливы.
Известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются теперь не только партнерами по танцам на льду.
Спортсмены выступают в компании друг друга с 2014 года. В этом дуэте они одержали победу в множестве крупных турниров, включая Олимпийские Игры.
С течением времени Синицина и Кацалапов осознали, что нуждаются друг в друге не только в спорте.
В интервью изданию "7 дней" молодожёны сообщили: "Мы просто счастливы! Мы 18 лет знакомы, восемь лет катаемся в паре, семь лет вместе и полчаса уже муж и жена".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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