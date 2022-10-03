Ковер из лимузина Пугачевой с надписью «Алла+Филипп» продают за 850 000 рублей на Авито

2022-10-03

15:02

Продавец, выставивший ковёр на продажу, уверяет, что предмет лежал в лимузине Пугачёвой. В доказательство делец выложил соответствующие фото.

Ковер из лимузина Аллы Пугачёвой выставлен на продажу на популярном сайте объявлений "Авито". На изделии значится надпись "Алла+Филипп".

Продавец в доказательство приложил несколько фото, где изображен предмет продажи и белый лимузин Lincoln, на котором Алла Борисовна разъезжала в компании своего экс-супруга Филиппа Киркорова.

Автор утверждает, что коврик располагался в элитном авто.

В объявлении говорится: "Ковер из автомобиля Lincoln Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Есть документ, подтверждающий подлинность".

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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