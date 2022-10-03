Цискаридзе сообщил о звонке с Первого канала в интервью экс-ведущей шоу Сегодня вечером Меньшовой
2022-10-03
15:09
Артист балета Николай Цискаридзе назвал причину того, почему ответил согласием вести передачу "Сегодня вечером" после неожиданного звонка руководства Первого канала.
Артист балета и руководитель Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поведал, как стал ведущим передачи Первого канала "Сегодня вечером".
В этом популярном проекте Цискаридзе заменил уехавшего из РФ шоумена Максима Галкина, с которым находится в дружеских отношениях много лет.
Разговаривая с Юлией Меньшовой, которая также являлась ведущей "Сегодня вечером" в прошлом, Цискаридзе подчеркнул, что предложение о работе на главном телеканале страны ему поступило неожиданно.
В интервью Меньшовой артист балета объяснил, почему согласился вести проект: "Мне позвонила редактор - девочка, с которой мы дружим много лет. И сказала, что это просьба съемочной группы.
Опять-таки. Если бы это была авторская программа и не было бы смены Андрея Малахова на вас и Максима Галкина. Я уже знал, что вы отказались…"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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