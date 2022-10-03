The Wall Street Journal: страны ОПЕК+ обсудят сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

Американский журнал The Wall Street Journal сообщает, что 5 октября 2022 года в Вене встретятся страны ОПЕК+ для обсуждения сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Подобное решение связано со стремлением сохранить стоимость на энергоносители на высоком уровне, чтобы ускорить процесс изменения направления потоков продажи нефти. При этом, если сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки будет согласовано, это станет самым радикальным сокращением со времени пандемии коронавируса.

Такой шаг ОПЕК+ может крайне негативно отразиться на глобальном экономическом росте. Замедление темпов мирового экономического развития уже привели к тому, что стоимость нефти падает самыми быстрыми темпами (если не считает период карантина при пандемии коронавирусной инфекции).

Кроме того, решение ОПЕК+ серьезно скажется на западных потребителях, которые и без всякого сокращения добычи страдают от высокой стоимости на энергоносители. Тем не менее, Россия окажется в выигрыше — при сокращении добычи нефти, стоимость пойдет вверх, а значит, бюджет страны окажется в плюсе при сокращении поставок.

Ранее стоимость нефти взлетела выше 100 долларов за баррель и держалась на этом уровне несколько месяцев, однако затем начала резко опускаться — сразу на 23%. Это стало самым стремительным падением стоимости нефти с 2020 года, когда на нее падал спрос.