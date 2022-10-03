Глава МИД Польши направил в Германию ноту с требованием выплаты репараций за ущерб в годы Второй мировой

Польша официально потребовала у Германии выплатить репарации за ущерб в годы Второй мировой войны.

Польское Министерство иностранных дел направило в Германию ноту с требованием выплатить репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Ноту, направленную во внешнеполитическое ведомство Германии, подписал глава польского МИДа Збигнев Рау.

В ноте Польша требует "немедленные действия, направленные на постоянное, всестороннее и окончательное, юридическое и материальное урегулирование вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годы".

Напомним, что ранее Ярослав Качиньски заявил о том, что Германия должна возместить 1,3 триллиона долларов.