В Мариуполе в районе рынка «Космос» произошёл мощный взрыв

2022-10-03

16:15

Мощный взрыв раздался в районе рынка «Космос» в Мариуполе произошёл мощный взрыв, на месте работают экстренные службы.

В понедельник после полудня, 3 октября 2022 года, российского интернет-СМИ Mash сообщило о прогремевшем в районе рынка «Космос» в Мариуполе мощного взрыва, ставшего причиной пожара.

Отмечается, что по предварительным данным причиной взрыва стала детонация неразорвавшегося боеприпаса. На месте произошедшего работают сотрудники МЧС, все обстоятельства произошедшего уточняются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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