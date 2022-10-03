В Мариуполе в районе рынка «Космос» произошёл мощный взрыв

Мощный взрыв раздался в районе рынка «Космос» в Мариуполе произошёл мощный взрыв, на месте работают экстренные службы.

В понедельник после полудня, 3 октября 2022 года, российского интернет-СМИ Mash сообщило о прогремевшем в районе рынка «Космос» в Мариуполе мощного взрыва, ставшего причиной пожара.

Отмечается, что по предварительным данным причиной взрыва стала детонация неразорвавшегося боеприпаса. На месте произошедшего работают сотрудники МЧС, все обстоятельства произошедшего уточняются.