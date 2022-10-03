В Мариуполе в районе рынка «Космос» произошёл мощный взрыв
2022-10-03
16:15
Мощный взрыв раздался в районе рынка «Космос» в Мариуполе произошёл мощный взрыв, на месте работают экстренные службы.
В понедельник после полудня, 3 октября 2022 года, российского интернет-СМИ Mash сообщило о прогремевшем в районе рынка «Космос» в Мариуполе мощного взрыва, ставшего причиной пожара.
Отмечается, что по предварительным данным причиной взрыва стала детонация неразорвавшегося боеприпаса. На месте произошедшего работают сотрудники МЧС, все обстоятельства произошедшего уточняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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