Ким Кардашьян оштрафовали на $1,3 млн за скрытую рекламу криптовалюты

Ким Кардашьян занималась скрытой рекламой криптовалютной биржи Ethereum Max и была уличена финансовой полицией в том, что скрыла свои доходы, сообщила в понедельник 3 октября Комиссия по ценным бумагам США.

Кардашьян рекламировала 331 миллиону подписчиков в Instagram криптовалютную биржу Ethereum Max. Он разместила пост следующего содержания: «Ты попал в Крипто??? Этот пост не финансовый совет, а то, что мои друзья рассказали мне о токене Ethereum Max». Сообщение содержало ссылку на веб-сайт EthereumMax, где пользователям давали инструкции о том, как приобрести эти цифровые токены.

Финансовой полиции потребовалось несколько месяцев, чтобы обнаружить, что американская звезда получила за эту публикацию кругленькую сумму в размере 250 000 долларов.

«Этот случай напоминает нам, что, когда знаменитости или влиятельные лица рекламируют инвестиционные возможности, в том числе, когда речь идет о криптоактивах, это не означает, что эти финансовые продукты подходят для всех инвесторов», - заявил председатель SEC Гэри Генслер.

Ким Кардашьян, чье личное состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов, пообещала больше не продвигать какие-либо криптоактивы в течение следующих трех лет.