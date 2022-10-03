Урганта и Меладзе часто приглашают на корпоративы даже после того, как те высказались против спецоперации

Иван Ургант и Валерий Меладзе и после озвучивания своей позиции относительно спецоперациии России в Украине являются востребованными артистами на частных мероприятиях.

Телеведущий и актёр Иван Ургант, а также исполнитель Валерий Меладзе в настоящее время также востребованы на частных корпоративных мероприятиях.

Шоу "Вечерний Ургант" не выходит в эфир Первого канала с конца февраля текущего года, а Меладзе несколько месяцев назад говорил о том, что хочет уйти со сцены.

Несмотря на это, и тот, и другой активно зарабатывают деньги на частных вечеринках.

Видео одного из таких мероприятий, где Ургант является ведущим, а Меладзе исполняет свои хиты, предоставил вниманию интернет-пользователей Телеграм-канал "HeМалахов".