Урганта и Меладзе часто приглашают на корпоративы даже после того, как те высказались против спецоперации
2022-10-03
16:38
Иван Ургант и Валерий Меладзе и после озвучивания своей позиции относительно спецоперациии России в Украине являются востребованными артистами на частных мероприятиях.
Телеведущий и актёр Иван Ургант, а также исполнитель Валерий Меладзе в настоящее время также востребованы на частных корпоративных мероприятиях.
Шоу "Вечерний Ургант" не выходит в эфир Первого канала с конца февраля текущего года, а Меладзе несколько месяцев назад говорил о том, что хочет уйти со сцены.
Несмотря на это, и тот, и другой активно зарабатывают деньги на частных вечеринках.
Видео одного из таких мероприятий, где Ургант является ведущим, а Меладзе исполняет свои хиты, предоставил вниманию интернет-пользователей Телеграм-канал "HeМалахов".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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