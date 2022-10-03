Из газопровода «Северный поток-2» вновь вытекает газ в Балтийское море
2022-10-03
16:40
Утечка газа из газопровода "Северный поток-2" к северо-востоку от острова Борнхольм снова увеличилась. Причина повышения давления неизвестна, сообщила шведская береговая охрана в понедельник, 3 октября.
По данным пожарной службы, разлив из одной из трещин в исключительной экономической зоне Швеции в Балтийском море имеет диаметр на поверхности около 30 метров.
"Утечка газа может занять некоторое время", - подчеркивается в пресс-релизе.
Однако в понедельник шведские службы не зафиксировали утечку из "Северного потока".
В минувшие выходные Датское энергетическое агентство сообщило, что газ из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" перестал вытекать. Эксперты этого ведомства предполагают, что в "Северном потоке-2" после стабилизации давления в трубе мог образоваться "газовый карман".
В понедельник шведские военные направили к месту утечки специализированный корабль Belos для операций по спасению подводных лодок.
Опубликовано: Николай Скира
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