Из газопровода «Северный поток-2» вновь вытекает газ в Балтийское море

Утечка газа из газопровода "Северный поток-2" к северо-востоку от острова Борнхольм снова увеличилась. Причина повышения давления неизвестна, сообщила шведская береговая охрана в понедельник, 3 октября.

По данным пожарной службы, разлив из одной из трещин в исключительной экономической зоне Швеции в Балтийском море имеет диаметр на поверхности около 30 метров.

"Утечка газа может занять некоторое время", - подчеркивается в пресс-релизе.

Однако в понедельник шведские службы не зафиксировали утечку из "Северного потока".

В минувшие выходные Датское энергетическое агентство сообщило, что газ из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" перестал вытекать. Эксперты этого ведомства предполагают, что в "Северном потоке-2" после стабилизации давления в трубе мог образоваться "газовый карман".

В понедельник шведские военные направили к месту утечки специализированный корабль Belos для операций по спасению подводных лодок.