Леонид Слуцкий: ситуация с частичной мобилизацией нормализуется

2022-10-03

16:43

Лидер партии ЛДПР заявил, что ошибки в вопросах проведения частичной мобилизации устраняются, всех подряд хватать перестали.

Выступая в Государственной думе России лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, "перегибы на местах" прекратились, "хватать всех подряд" перестали.

"В последние дни ситуация нормализуется. Инвалидов, людей с хроническими заболеваниями и других уже не хватают", — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в России указом президента Владимира Путина от 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч резервистов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 