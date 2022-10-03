Леонид Слуцкий: ситуация с частичной мобилизацией нормализуется
2022-10-03
16:43
Лидер партии ЛДПР заявил, что ошибки в вопросах проведения частичной мобилизации устраняются, всех подряд хватать перестали.
Выступая в Государственной думе России лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, "перегибы на местах" прекратились, "хватать всех подряд" перестали.
"В последние дни ситуация нормализуется. Инвалидов, людей с хроническими заболеваниями и других уже не хватают", — сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что в России указом президента Владимира Путина от 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч резервистов.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»