Леонид Слуцкий: ситуация с частичной мобилизацией нормализуется

Лидер партии ЛДПР заявил, что ошибки в вопросах проведения частичной мобилизации устраняются, всех подряд хватать перестали.

Выступая в Государственной думе России лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что ситуация с частичной мобилизацией нормализуется, "перегибы на местах" прекратились, "хватать всех подряд" перестали.

"В последние дни ситуация нормализуется. Инвалидов, людей с хроническими заболеваниями и других уже не хватают", — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в России указом президента Владимира Путина от 21 сентября 2022 года объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч резервистов.