Байден летит в Пуэрто-Рико, пострадавшую от урагана Фиона, и лишь затем во Флориду
2022-10-03
16:44
Президент Джо Байден и его жена Джилл отправляются в понедельник, 3 октября, в Пуэрто-Рико, пострадавшую в сентябре от урагана Фиона, чтобы продемонстрировать свою солидарность, сообщает 3 октября Белый дом.
Только в среду чета Байден отправятся во Флориду, чтобы оценить разрушительный ущерб, нанесенный ураганом «Ян». Последовательность несколько удивила американцев.
Джо Байден будет проинформирован о ходе усилий по восстановлению инфраструктуры на карибской территории США, официальной валютой которой является доллар, но жителям которой запрещено голосовать на национальных выборах.
В ходе визита президент объявит о выделении средств в размере 60 миллионов долларов, предназначенных для укрепления защиты острова от повышения уровня воды, говорится в сообщении администрации Байдена.
Опубликовано: Тарас Медведев
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