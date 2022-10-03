Байден летит в Пуэрто-Рико, пострадавшую от урагана Фиона, и лишь затем во Флориду

Президент Джо Байден и его жена Джилл отправляются в понедельник, 3 октября, в Пуэрто-Рико, пострадавшую в сентябре от урагана Фиона, чтобы продемонстрировать свою солидарность, сообщает 3 октября Белый дом.

Только в среду чета Байден отправятся во Флориду, чтобы оценить разрушительный ущерб, нанесенный ураганом «Ян». Последовательность несколько удивила американцев.

Джо Байден будет проинформирован о ходе усилий по восстановлению инфраструктуры на карибской территории США, официальной валютой которой является доллар, но жителям которой запрещено голосовать на национальных выборах.

В ходе визита президент объявит о выделении средств в размере 60 миллионов долларов, предназначенных для укрепления защиты острова от повышения уровня воды, говорится в сообщении администрации Байдена.