Британский министр, ярый сторонник Brexit, извинился перед Ирландией

Министр по делам Северной Ирландии Стив Бейкер в понедельник (3 октября) извинился за ущерб, нанесенный переговорами о Brexit дипломатическим отношениям между Великобританией и Ирландией.

Министр, вступивший в должность почти месяц назад с приходом Лиз Трасс на Даунинг-стрит, также признал, что его жесткая позиция во время переговоров о выходе Великобритании из ЕС «вызвала огромное беспокойство».

«Некоторые из наших действий не уважали законные интересы Ирландии», — сказал Стив Бейкер.

«Если мне нужно быть более скромным, чтобы восстановить разорванные отношения, для этого я счастлив быть скромным», — добавил он.

Министр уже делал подобные комментарии на ежегодной конференции Консервативной партии, которая началась в Бирмингеме в воскресенье.