Британский министр, ярый сторонник Brexit, извинился перед Ирландией
2022-10-03
16:49
Министр по делам Северной Ирландии Стив Бейкер в понедельник (3 октября) извинился за ущерб, нанесенный переговорами о Brexit дипломатическим отношениям между Великобританией и Ирландией.
Министр, вступивший в должность почти месяц назад с приходом Лиз Трасс на Даунинг-стрит, также признал, что его жесткая позиция во время переговоров о выходе Великобритании из ЕС «вызвала огромное беспокойство».
«Некоторые из наших действий не уважали законные интересы Ирландии», — сказал Стив Бейкер.
«Если мне нужно быть более скромным, чтобы восстановить разорванные отношения, для этого я счастлив быть скромным», — добавил он.
Министр уже делал подобные комментарии на ежегодной конференции Консервативной партии, которая началась в Бирмингеме в воскресенье.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»