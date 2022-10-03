МВД РФ объявило Овсянникову в розыск после её побега из-под домашнего ареста
2022-10-03
16:53
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Такая информация имеется в базе розыска государственной инстанции.
Ранее экс-супруг Маргариты Овсянниковой сообщил, что та скрылась из-под домашнего ареста в обществе своей 11-летней наследницы. Куда экс-редактор главного канала страны могла уехать, бывший возлюбленный не в курсе.
Примечательно, что у их общей дочери нет загранпаспорта.
Овсянникова обязана была оставаться под домашним арестом до 9 октября. Ей предъявлены обвинения по статье о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.
До этого бывшую сотрудницу Первого канала 2 раза штрафовали за дискредитацию армии России. После чего было возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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