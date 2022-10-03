Во Франции после месячного спада снова начали расти цены на топливо

Цена литра дизельного топлива и неэтилированного бензина 95-E10 увеличилась примерно на 3 цента, сообщают заправочные сети.

Цены на топливо снова начали расти после месяца непрерывного снижения, свидетельствуют последние данные Министерства экологического перехода, опубликованные в понедельник.

В частности, цены на дизельное топливо на заправочных станциях во Франции выросли на 3,6 цента и составляют в среднем на уровне 1,70 евро за литр.

Что касается бензина, неэтилированный 95-E10 стоит 1,52 евро за литр (+3,1 цента), на 2,9 цента больше нужно заплатить и за неэтилированный 98 (1,62 евро за литр).

Это первое повышение цен с конца августа. В конце августа дизель стоил 1,95 евро за литр, а бензин — от 1,74 до 1,84 евро.