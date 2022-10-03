Во Франции после месячного спада снова начали расти цены на топливо
2022-10-03
17:02
Цена литра дизельного топлива и неэтилированного бензина 95-E10 увеличилась примерно на 3 цента, сообщают заправочные сети.
Цены на топливо снова начали расти после месяца непрерывного снижения, свидетельствуют последние данные Министерства экологического перехода, опубликованные в понедельник.
В частности, цены на дизельное топливо на заправочных станциях во Франции выросли на 3,6 цента и составляют в среднем на уровне 1,70 евро за литр.
Что касается бензина, неэтилированный 95-E10 стоит 1,52 евро за литр (+3,1 цента), на 2,9 цента больше нужно заплатить и за неэтилированный 98 (1,62 евро за литр).
Это первое повышение цен с конца августа. В конце августа дизель стоил 1,95 евро за литр, а бензин — от 1,74 до 1,84 евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»