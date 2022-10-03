Ливан даст ответ по спорным водам с Израилем в течение 24 часов

Ливан даст в ближайшие 24 часа свой ответ на американское предложение о демаркации морской границы с Израилем, сообщил в понедельник, 3 октября, официальный представитель, отвечающий за переговоры.

Соседние страны, официально находящиеся в состоянии войны, уже более двух лет ведут через США переговоры о делимитации своей морской границы с целью устранения препятствий в разведке и добыче газа.

Посольство США в Ливане заявило, что на прошлой неделе передало лидерам Ливана американское предложение по окончательному соглашению о делимитации морской границы.